Мадуро заявив, що нові санкції США введено з метою контролю над Citgo

Мадуро прокоментував нові санкції США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что новые санкции США в отношении компании PDVSA направлены на то, чтобы получить контроль над Citgo - американским подразделением национальной нефтяной компании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, по его словам, PDVSA примет необходимые юридические и политические меры для защиты интересов Венесуэлы в США.

"Сегодня Соединенные Штаты решили украсть Citgo у Венесуэлы", - сказал Мадуро.

Напомним, ранее сообщалось, что в Администрации США решили ввести санкции в отношении венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA.

Отметим, указанные санкции усиливают давление на Николаса Мадуро и демонстрируют поддержку США Хуану Гуайдо, лидеру венесуэльской оппозиции, который объявил себя временно исполняющим обязанности президента на прошлой неделе.

Как писало РБК-Украина, в венесуэльском штате Миранда произошел мощный взрыв газонаполнительной станции, в результате которого пострадало минимум 6 человек.