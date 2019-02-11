Мадуро проводить у Венесуелі військові навчання

У маневрах беруть участь збройні сили Венесуели і Боліваріанська національна поліція

В Венесуэле в воскресенье, 10 февраля, на базе Гуаикайпуро начались масштабные гражданско-военные учения, которые возглавил президент Николас Мадуро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По информации издания вместе с Мадуро за учениями под названием "Двухсотлетие Ангостуры 2019" наблюдали министр обороны Владимир Падрино Лопес, а также командующий стратегическими операциями ВС Венесуэлы Ремиджио Себальос.

"Солдаты Боливара заставят США дорого заплатить за любую попытку прикоснуться к священной земле венесуэльской родины", - заявил Мадуро, открывая учения.

В маневрах, которые продлятся до 15 февраля, принимают участие вооруженные силы Венесуэлы и Боливарианская национальная полиция.

Отметим, 22 января в столице Венесуэлы Каракасе и других городах страны начались массовые акции протеста после вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок. 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. О признании Гуайдо временным президентом заявили большинство стран Евросоюза, США, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств.

Напомним, в колумбийский город Кукуту прибыла первая партия гуманитарной помощи для Венесуэлы от Соединенных Штатов Америки (США).