Мадуро закликав світове співтовариство "зупинити безумство Трампа"

Мадуро заявив, що не збирається здаватися
Президент Венесуели Ніколас Мадуро закликає світове співтовариство "зупинити безумство американського президента Дональда Трампа". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю російським ЗМІ.
Мадуро зазначив, що йому все одно, як він увійде до історії. Він також підкреслив, що не збирається здаватися і бути "слабаком, який відвернувся від власного народу і не виконав взятих на себе зобов'язань".
"Я користуюся усіма засобами комунікації, щоб закликати весь світ зупинити безумство Дональда Трампа. Венесуела ніколи не здасться", - додав Мадуро.
Він також відкинув можливість проведення дострокових президентських виборів, однак підтримав пропозицію Уругваю і Мексики почати з 7 лютого діалог для пошуку компромісу щодо врегулювання конфлікту з опозицією.
Нагадаємо, раніше тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо заявив, що адміністрація Мадуро намагається вивезти з країни 1,2 млрд доларів.
Відзначимо, напередодні Італія заблокувала заяву країн ЄС про визнання Гуайдо президентом Венесуели.