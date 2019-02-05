Мадуро закликав світове співтовариство "зупинити безумство Трампа"

Фото: Ніколас Мадуро (wikimedia.org)

Мадуро заявив, що не збирається здаватися

Президент Венесуели Ніколас Мадуро закликає світове співтовариство "зупинити безумство американського президента Дональда Трампа". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю російським ЗМІ.

Мадуро зазначив, що йому все одно, як він увійде до історії. Він також підкреслив, що не збирається здаватися і бути "слабаком, який відвернувся від власного народу і не виконав взятих на себе зобов'язань".

"Я користуюся усіма засобами комунікації, щоб закликати весь світ зупинити безумство Дональда Трампа. Венесуела ніколи не здасться", - додав Мадуро.

Він також відкинув можливість проведення дострокових президентських виборів, однак підтримав пропозицію Уругваю і Мексики почати з 7 лютого діалог для пошуку компромісу щодо врегулювання конфлікту з опозицією.

Нагадаємо, раніше тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо заявив, що адміністрація Мадуро намагається вивезти з країни 1,2 млрд доларів.

Відзначимо, напередодні Італія заблокувала заяву країн ЄС про визнання Гуайдо президентом Венесуели.