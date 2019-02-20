Мадуро запропонував Гуайдо оголосити вибори у Венесуелі

Мадуро вважає, що Гуайдо боїться програти на виборах

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал оппозиционного лидера Хуана Гуайдо провести выборы в соответствии с требованиями конституции. Об этом Мадуро заявил на церемонии вручения дипломов выпускникам медицинского университета, сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Universal.

Сообщается, что Мадуро назвал Гуайдо "клоуном, который претендует на пост временного президента".

"Что ж, если вы временный президент, то первое, что вы должны сделать - назначить выборы", - заявил он.

В то же время он предположил, что Гуайдо не объявляет выборы якобы из-за большой вероятности поражения оппозиции.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что военные Венесуэлы должны сыграть важную роль в преодолении политического кризиса в стране и признать Хуана Гуайдо.

Отметим, накануне Венесуэла закрыла границу с несколькими Карибскими островами. Предполагалось, что с этого направления в страну планировали доставить гуманитарную помощь. Николас Мадуро отрицает наличие кризиса и отказывается ее принимать.