Мадуро доручив поскаржитися у Раді безпеки ООН на погрози Трампа

Президент Венесуели Ніколас Мадуро доручив представникові в ООН Самуелю Монкаде звернутися до Ради безпеки з приводу погроз з боку американського президента Дональда Трампа. Про це він розповів у інтерв'ю венесуельському держканалу, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Мається на увазі заява президента США про можливу блокаду Венесуели.

"Він говорить про блокаду? Чому він це робить? Це повне беззаконня", - заявив Мадуро.

Він також наголосив, що США слід готуватися до битви, якщо вони хочуть запровадити блокаду Венесуели.

Нагадаємо, у четвер, 1 серпня, президент США Дональд Трамп, у відповідь на запитання журналіста заявив, що його адміністрація розглядає питання запровадження блокади проти Венесуели, враховуючи "обсяги іноземної допомоги, яку отримує" Каракас від Москви, Тегерана та Пекіна.

2 серпня Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти командувачів спеціальними силами поліції та військової контррозвідки Венесуели та членів їхніх сімей за "грубі порушення прав людини" і "репресії проти громадянського суспільства і демократичної опозиції".