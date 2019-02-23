Мадуро оголосив про розірвання дипломатичних відносин Венесуели з Колумбією

Венесуела висилає колумбійських дипломатів з Каракаса

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что страна расторгла дипломатические отношения с Колумбией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

О таком решении Мадуро объявил во время митинга на фоне продолжающихся столкновений на границе. Там проходит акция оппозиции, требующей доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу.

"Терпение исчерпано", - сказал Мадуро своим сторонникам.

Также добавил, что страна высылает сотрудников колумбийского посольства из Каракаса.

"Мы не можем больше мириться с тем, что территория Колумбии используется для нападений на Венесуэлу. По этой причине я решил разорвать все политические и дипломатические отношения с фашистским правительством Колумбии", - объявил он.

Посол Колумбии в Венесуэле и дипломаты будут высланы в течение 24 часов.

Ранее власти Венесуэлы решили временно закрыть три моста на границе с Колумбией накануне прибытия со стороны этой страны гуманитарного груза. Позже на границе Венесуэлы с Кубой возникли столкновения между военными и местными жителями, которые поддерживают лидера оппозиции Хуана Гуайдо.