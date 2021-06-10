УЄФА призупинив справи проти клубів-засновників Суперліги через можливий суд

Про це сказано в офіційному повідомленні на сайті УЄФА.

Апеляційний комітет УЄФА вирішив призупинити розгляд на невизначений термін проти цих трьох клубів. Вони залишилися єдиними, хто через кілька днів після заяви про створення Суперліги, не заявили про вихід з проекту.

Відомо, що" Реал"," Барселона "і" Ювентус " подали на УЄФА і ФІФА позов до суду Євросоюзу, вважаючи, що організації порушують закони ЄС про конкуренцію, відкриваючи справи проти них.

Вважається, що рушійною силою створення Суперліги є президент " Реала "Флорентіно Перес і керівник" Ювентуса " Андреа Аньєллі, який на той момент також був одним з віце-президентів УЄФА. Пізніше він покинув цю посаду.

У Суперлізі спочатку також були" Арсенал"," Челсі"," Манчестер Юнайтед"," Манчестер Сіті"," Тоттенхем "і"Ліверпуль". Ці шість англійських клубів протягом трьох днів після заяви про створення нового турніру заявили про вихід з нього. У середу ЗМІ повідомили, що ці шість клубів виплатять англійській Прем'єр-лізі штраф загальною сумою в 31 мільйон фунтів. Також до створення турніру були причетні італійські " інтер "і"Мілан, мадридський "Атлетіко".

Клубам, які брали участь у створенні турніру і не заявили про вихід з нього, нібито загрожують великі штрафи і виключення з єврокубків.