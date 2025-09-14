В Мадриде мощный взрыв повредил жилое здание, десятки пострадавших
В Мадриде произошел мощный взрыв газа, в результате которого пострадали десятки людей и были повреждены жилые и коммерческие здания. Спасательные службы продолжают ликвидировать последствия инцидента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание la Рrensa.
В Мадриде, столице Испании, 13 сентября прогремел сильный взрыв газа, повлекший травмы по меньшей мере 25 человек. Три из них находятся в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел около 15.00 на улице Мануэль Марото в районе Пуэнте-де-Вальекас. В результате взрыва повреждены бар и соседнее жилое здание, что потребовало срочной эвакуации жителей из-за угрозы обрушения конструкций.
По словам местных жителей, в квартире, где произошел взрыв, проживала пара, недавно завершившая ремонт. Предварительная причина ЧП – утечка газа, о которой свидетельствовал сильный запах перед взрывом.
Разлетевшиеся осколки разрушили часть входа в дом и стену соседнего бара, а также попали в проезжавший мимо автомобиль. Очевидцы отмечают, что в момент взрыва в баре находилось много людей, которые сразу бросились помогать пострадавшим.
На место прибыли мадридские пожарные, которые вручную разбирали завалы из-за риска обрушения здания. В настоящее время проверяется состояние трехэтажного дома, где проживают 11 семей, чтобы оценить возможные повреждения.
В социальных сетях службы чрезвычайных ситуаций сообщают, что пострадавшим предоставят временное жилье, проводится официальное расследование причин инцидента.
Для ликвидации последствий работают 18 пожарных подразделений, включая кинологическую службу, а также полиция с дронами, уточняют власти. Спасатели продолжают обследовать территорию и обеспечивать безопасность жителей района.
