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У Мадриді посилять карантин на два тижні через COVID

Новость на русском → Мадрид, П'ятниця 26 лютого 2021 14:43
У Мадриді посилять карантин на два тижні через COVID Фото: люди в масках (freepik)
Автор: РБК-Україна

Влада іспанської столиці Мадрида обговорюють можливість посилення карантинних обмежень на території регіону. Заходи повинні набрати чинності не пізніше 14 березня.

Про це повідомляє El Pais.

Регіональні влади також хочуть продовжити дію комендантської години щонайменше два тижні. При цьому в столичному регіоні знову ввести заборону на відвідування гостей і зборів.

При цьому влада має намір обмежити мобільність в 16 основних медичних зонах, в яких проживають 390 тисяч осіб, і зберегти обмеження на можливості готельного бізнесу.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я Іспанії, в Мадридському регіоні найвищий рівень захворюваності - 321,56 випадку зараження коронавірусом на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, у регіоні Галісія влада має намір зробити вакцинацію обов'язкової. При цьому в разі відмови людині загрожує штраф до 60 тисяч євро.

Крім того, в Іспанії планують створити спеціальну картотеку з іменами людей, які відмовилися зробити щеплення вакциною від COVID-19. Доступ до реєстру отримають всі країни ЄС.

Додамо, що на початку лютого в Іспанії визнали коронавірус професійним захворюванням працівників сфери охорони здоров'я.

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