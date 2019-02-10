У Мадриді відбулася акція протесту проти переговорів з Каталонією

В протесті взяли участь понад 45 тисяч осіб

Сегодня, 10 февраля, в Мадриде (Испания) состоялась масштабная акция протеста против политики премьер-министра страны Педро Санчеса в отношении Каталонии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lavanguardia.

Как сообщается, свыше 45 тысяч человек вышли на улицы Мадрида, чтобы принять участие в протесте, организованном Консервативной партией, центристской партией "Граждане" и крайней правой "Вокс".

Отмечается, что участники акции протестовали против политики Санчеса относительно переговоров с правительством Каталонии. Оппозиция расценила подобный шаг правительства как "предательство Испании" и призвала провести внеочередные всеобщие выборы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Испании должно начаться судебное рассмотрение дел против 12 каталонских чиновников и активистов по обвинению в восстании против государства из-за организации референдума о независимости Каталонии.

Кроме того, в октябре сообщалось, что в Испании предстанут перед судом 18 бывших лидеров движения за независимость Каталонии.

Добавим, испанский суд присудил бывшим членам каталонского правительства вернуть более 10 миллионов евро государственных средств, потраченных на опрос о независимости Каталонии в 2014 году.