Суд Іспанії виступив проти помилування каталонських сепаратистських політиків
Верховний суд Іспанії виступив проти помилування каталонських політиків, засуджених за участь у організації незаконного референдуму про незалежність регіону у 2017 році. Зазначається, що вони не розкаялися у скоєному.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Зазначається, що суд виступив проти будь - якого помилування - повного або часткового-12 засудженим каталонським сепаратистам за підбурювання до заколоту, розтрату державних коштів і непокору. Верховний суд звернув увагу на відсутність у них будь-яких "ознак каяття".
За даними видання, уряд прем'єра Педро Санчеса повинен був вислухати думку Верховного суду, перш ніж приймати рішення про помилування каталонських політиків-сепаратистів. Очікується, що іспанський Кабінет Міністрів оголосить про це влітку.
Нагадаємо, що 1 жовтня 2017 року в Каталонії пройшов референдум про незалежність від Іспанії. Серед ініціаторів референдуму - тодішній лідер женералітату Каталонії Карлос Пучдемон. Уряд в Мадриді назвав референдум і його результати неконституційними.
У жовтні 2019 року Верховний суд Іспанії засудив до тривалого тюремного ув'язнення дев'ятьох каталонських політиків, включаючи Пучдемона і громадських діячів за спробу сепаратизму. Таке рішення викликало протести в Каталонії.
У жовтні 2019 року лідер Каталонії Кім Торра виступав із заявами в необхідності проведення нового референдуму за незалежність Каталонії протягом наступних двох років. У регіоні планують провести новий референдум до 2021 року.