Суд Іспанії виступив проти помилування каталонських сепаратистських політиків

Верховний суд Іспанії виступив проти помилування каталонських політиків, засуджених за участь у організації незаконного референдуму про незалежність регіону у 2017 році. Зазначається, що вони не розкаялися у скоєному.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що суд виступив проти будь - якого помилування - повного або часткового-12 засудженим каталонським сепаратистам за підбурювання до заколоту, розтрату державних коштів і непокору. Верховний суд звернув увагу на відсутність у них будь-яких "ознак каяття". За даними видання, уряд прем'єра Педро Санчеса повинен був вислухати думку Верховного суду, перш ніж приймати рішення про помилування каталонських політиків-сепаратистів. Очікується, що іспанський Кабінет Міністрів оголосить про це влітку.