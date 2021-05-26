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Суд Іспанії виступив проти помилування каталонських сепаратистських політиків

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Мадрид, Середа 26 травня 2021 15:29
Суд Іспанії виступив проти помилування каталонських сепаратистських політиків Фото: суд Іспанії виступив проти помилування каталонських політиків (wikipedia org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Верховний суд Іспанії виступив проти помилування каталонських політиків, засуджених за участь у організації незаконного референдуму про незалежність регіону у 2017 році. Зазначається, що вони не розкаялися у скоєному.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що суд виступив проти будь - якого помилування - повного або часткового-12 засудженим каталонським сепаратистам за підбурювання до заколоту, розтрату державних коштів і непокору. Верховний суд звернув увагу на відсутність у них будь-яких "ознак каяття".

За даними видання, уряд прем'єра Педро Санчеса повинен був вислухати думку Верховного суду, перш ніж приймати рішення про помилування каталонських політиків-сепаратистів. Очікується, що іспанський Кабінет Міністрів оголосить про це влітку.

Нагадаємо, що 1 жовтня 2017 року в Каталонії пройшов референдум про незалежність від Іспанії. Серед ініціаторів референдуму - тодішній лідер женералітату Каталонії Карлос Пучдемон. Уряд в Мадриді назвав референдум і його результати неконституційними.

У жовтні 2019 року Верховний суд Іспанії засудив до тривалого тюремного ув'язнення дев'ятьох каталонських політиків, включаючи Пучдемона і громадських діячів за спробу сепаратизму. Таке рішення викликало протести в Каталонії.

У жовтні 2019 року лідер Каталонії Кім Торра виступав із заявами в необхідності проведення нового референдуму за незалежність Каталонії протягом наступних двох років. У регіоні планують провести новий референдум до 2021 року.

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