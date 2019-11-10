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У Франції оголосили кліматичний надзвичайний стан

Новини » Політика     10.11.2019 - 11:23
У Франції оголосили кліматичний надзвичайний стан
Фото: кліматичний протест у Франції (twitter.com/dellazule)

Франція до 2030 року повинна зменшити використання викопного пального на 40%

У Франції у суботу, 9 листопада, набув чинності закон про енергетику та клімат, яким було оголошено екологічний та кліматичний надзвичайний стан. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Відповідно до закону, французька влада до 2030 року повинна зменшити використання викопного пального на 40%, а також до 2022 року закрити всі вугільні електростанції країни. При цьому, заплановане на 2025 рік зменшення сектору атомної енергетики було перенесене на 10 років.

Крім того, законом передбачене активне розширення біогазової енергетики та поступова програма оновлення енергопостачання житлового сектору Франції. Щорічно в країні буде проводитися оцінка енергоспоживання житлових приміщень та вартості ремонту тих, які споживають занадто багато тепла.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський суд звинуватив Францію у порушенні вимог щодо чистоти повітря у 12 регіонах. Суд встановив, що Франція впродовж декількох років системно не дотримувалася європейських вимог щодо чистоти повітря.

Також РБК-Україна писало, що США офіційно оголосили про початок процедури виходу з Паризької кліматичної угоди. Однак США продовжать займатися дослідженнями в області зеленої енергетики і користуватися поновлюваними джерелами енергії.

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