У Мадриді група людей захопила музей Прадо

У вівторок, 19 жовтня, в Мадриді група людей з шести осіб захопила один із залів музею Прадо. Вони погрожують через шість годин накласти на себе руки в прямому ефірі, якщо влада не відповість на їхні вимоги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo .

Протестувальники заявили, що в 1981 році вони вижили після отруєння неякісним рапсовим маслом. Вони вимагають від уряду і прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса негайної реакції і допомоги.

Музей Прадо вони обрали для цієї акції, оскільки хотіли глобальної уваги до неї.

За даними видання El Pais, двох учасників акції заарештували.

За даними 20 minutos, одна з вимог полягає в тому, щоб Санчес погодився на зустріч з Асоціацією, представники якої влаштували акцію.

Відзначимо, що в 1981 році в Іспанії стався спалах захворювання через масове отруєння ріпаковою олією. Жертвами, за різними оцінками, могли стати від 800 до 4 тисяч осіб. У постраждалих отруєння дало ускладнення на легені. Тисячі отруєних стали хронічними хворими.