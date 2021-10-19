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В Мадриде группа людей захватила музей Прадо

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Мадрид, Вторник 19 октября 2021 14:52
В Мадриде группа людей захватила музей Прадо Фото: В Мадриде группа людей захватила музей Прадо (twitter.com/RadioMadrid)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 19 октября, в Мадриде группа людей из шести человек захватила один из залов музея Прадо. Они угрожают через шесть часов покончить с собой в прямом эфире, если власти не ответят на их требования

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.

Протестующие заявили, что в 1981 году они выжили после отравления некачественным рапсовым маслом. Они требуют от правительства и премьер-министра Испании Педро Санчеса немедленной реакции и помощи.

Музей Прадо они выбрали для этой акции, поскольку хотели глобального внимания к ней.

По данным издания El Pais, двух участников акции арестовали.

По данным 20 minutos, одно из требований заключается в том, чтобы Санчес согласился на встречу с ассоциацией, представители которой устроили акцию.

Отметим, что в 1981 году в Испании произошла вспышка заболевания из-за массового отравления рапсовым маслом. Жертвами, по разным оценкам, могли стать от 800 до 4 тысяч человек. У пострадавших отравление дало осложнение на легкие. Тысячи отравившихся стали хроническими больными.

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