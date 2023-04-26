Madrid Open-2023: Цуренко пробилась во второй раунд, Ястремская зачехлила ракетку

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Mutua Madrid Open, 1-й раунд, женщины

Цуренко – Бронцетти – 2:0 (6:1, 6:3)

Ястремская – Бушар – 1:2 (7:6, 2:6, 2:6)

Опытная Цуренко сверхмощно начала матч с итальянкой Бронцетти. Украинская теннисистка с двумя брейками довольно быстро повела 4:0. Соперница сумела набрать очко на подаче Цуренко, но та сразу же ответила любезностью. А потом с первой попытки реализовала сет-пойнт.

Во второй партии 33-летней украинке было немного тяжелее. Хотя до середины сета она и выглядела уверенно (4:1 с двумя брейками). Однако Бронцетти смогла навязать конкуренцию и сократила разрыв до минимума. Цуренко на опыте овладела ситуацией – взяла "свой" гейм, а на подаче итальянки воспользовалась матч-пойнтом.

Ястремская же провела на корте почти 2,5 часа против канадки Бушар. В стартовой партии украинской теннисистке удался настоящий подвиг. Уступая 0:3 в дебюте, она сумела переломить ход встречи и даже повести в эндшпиле (5:5). Однако дело дошло до тай-брейка.

Там оппонентки держались рядом друг с другом. Но в решающий момент более собранной оказалась одесситка. Впрочем, подвиги первого сета, очевидно, сыграли злую шутку с Ястремской. Она хоть и сопротивлялась, но проиграла две следующие партии с одинаковым счетом (2:6) и покинула Madrid Open.

В следующем круге Цуренко встретится со швейцаркой Жил Тайхманн. Матч состоится 28 апреля. Зато завтра с 1/32 финала в турнире стартуют украинки Калинина и Костюк.