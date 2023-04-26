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Свитолина вылетела в первом круге турнира в Мадриде

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Мадрид, Среда 26 апреля 2023 16:28
Свитолина вылетела в первом круге турнира в Мадриде Фото: Элина Свитолина потерпела третье поражение подряд (facebook.com/CreditOneCharlestonOpen)
Автор: Антон Федорцив

Поражением в двух сетах для украинской теннисистки Элины Свитолиной завершились выступления на Open-2023 Madrid.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Mutua Madrid Open, 1-й раунд, женщины

Свитолина – Соснович – 0:2 (4:6, 5:7)

Бывшая первая ракетка Украины не успела за резким стартом белоруски Соснович. Оппонентка с двумя брейками быстро повела 3:0. Свитолина, однако, сумела стабилизировать положение и даже вплотную приблизилась к представительнице топ-50 благодаря брейку.

Впрочем, даже выигранный "под ноль" девятый гейм не прибавил украинке сил взять еще одно очко на подаче Соснович. Как следствие, белорусская теннисистка с первой попытки реализовала сет-пойнт. Партия длилась всего 37 минут.

Старт второго сета стал зеркальным отражением первого. В этот раз классно начала Свитолина. Оформив брейк в четвертом гейме, она создала небольшой гандикап (3:1). Тем не менее, белоруска сразу же ответила обратным брейком.

Борьба на корте обострилась и фактически должна была продолжаться до первой ошибки. Допустила ее как раз украинская теннисистка. Свитолина проиграла очень важный одиннадцатый гейм на своей подаче, а в следующем уже ничего не смогла противопоставить Соснович.

Экс-третья ракетка мира тяжело входит в сезоне после паузы. Свитолина пропустила год из-за беременности и рождения дочери. Результаты по возвращении на корт – 1 победа, 4 поражения.

К слову, ранее Уимблдон анонсировал финансовую поддержку Украины и украинских теннисистов.

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