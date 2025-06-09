Мадрид охватили протесты: демонстранты требуют перемен и отставки правительства Санчеса
В Испании тысячи людей вышли на улицы с требованием отставки правительства Педро Санчеса. Демонстранты обвиняют власть в коррупции и требуют досрочных выборов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТһеԌцагԁіап.
Так, в воскресенье, 8 июня, десятки тысяч испанцев собрались в центре Мадрида на акцию протеста против правительства премьер-министра Педро Санчеса. Демонстранты требовали досрочных выборов и обвиняли действующую власть в коррупции.
По официальным данным, участие в протесте приняли от 45 до 50 тысяч человек, однако организаторы заявляют о более 100 тысячах.
Митинг организовала оппозиционная консервативная Народная партия (НП) под лозунгом "Мафия или демократия".
Протестующие держали плакаты с надписями "Санчес - предатель" и "Правительство в отставку".
Señor Sánchez, ríndase a la democracia. pic.twitter.com/hmtfQTAXls- Alberto Núñez Feijóoo (@NunezFeijoo) June 8, 2025
Коррупционные скандалы вокруг окружения премьера
В течение последнего года Испанская социалистическая рабочая партия, которая находится у власти, столкнулась с рядом коррупционных обвинений.
В центре внимания - не только члены партии, но и ближайшие родственники премьера. В частности, под следствием находятся его жена Бегонья Гомес и брат Давид Санчес.
Скандал набрал обороты после утечки аудиозаписей, на которых бывшая член ИСРП, Лейре Диас, якобы предлагала влияние в судах в обмен на компромат на полицию. Она отрицает связи с премьером и объясняет действия исследовательской работой над книгой о коррупции.
Протестующие требуют досрочных выборов
Лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо выступил перед протестующими с громким призывом к досрочным выборам.
"Испании нужна революция достоинства и свободы", - заявил он.
Фейхоо также прямо обвинил действующего премьера во лжи и призвал "сдаться демократии".
Санчес в свою очередь назвал расследование в отношении жены политически мотивированным нападением, организованным ультраправыми силами, и заявил о попытке уничтожить его лично и политически.
Оппозиция также под прицелом
Хотя протест и был организован НП, однако сама партия тоже не лишена критики. Ее представители сейчас руководят несколькими регионами, среди которых - Валенсия, подвергшаяся сокрушительным наводнениям в прошлом году.
Кроме того, президент Мадридского региона Изабель Диас Аюсо оказалась в центре скандала из-за расследования в отношении бизнеса ее партнера.
В ответ правительственные министры пытаются снизить значение протеста. Министр транспорта Оскар Пуэнте опубликовал фото пустых участков площади, а министр цифровой трансформации Оскар Лопес заявил, что акция была попыткой отвлечь внимание от проблем самого ЧП.
"Пока они обливают грязью - мы движемся вперед", - написал Лопес в X.
Напомним, что несмотря на давление НАТО Испания решила оставить расходы на оборону на уровне 2% ВВП. Однако повышение целевого показателя расходов Мадрид поддерживает.
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