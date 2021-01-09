Столицю Іспанії Мадрид накрили найбільші за останні роки снігопади, в результаті обмежено роботу аеропорту та залізничного транспорту. На півночі країни зафіксовано рекордний температурний мінімум.

Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що шторм "Філомена" привів до сильного снігопаду в Мадриді. За даними місцевої влади, на автомагістралі М-30 і М-40 біля іспанської столиці утворилися великі пробки. Температура повітря коливається біля нуля, волонтери Червоного Хреста розносили їжу застряглим водіям.

Крім того, у зв'язку з негодою перенесли десятки рейсів з мадридського аеропорту Барахас. В якості запобіжного заходу були закриті великі парки, в тому числі Ретіро поруч з музеєм Прадо.

Також призупинено високошвидкісне залізничне сполучення між Мадридом і південно-східними містами Аліканте і Валенсією.

За даними метеорологічного агентства Aemet, рекордний температурний мінімум -35,6 зафіксовано у місті Вега-де-Лурдес на півночі Іспанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що негода в Україні знеструмила майже сотню населених пунктів.

Також повідомлялося, що середньорічна температура 2020 року в Києві піднялася до +10,9, що на 3,2 градусів перевищує кліматичну норму. Минулий рік виявився рекордно теплим за всю історію спостережень у Києві з 1881 року.