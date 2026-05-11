Ваш Mac теперь сложнее взломать: Apple добавила скрытую защиту в macOS

Ключ восстановления FileVault отныне в "Паролях"

Apple решила включать технологию шифрования FileVault по умолчанию в macOS Tahoe. Обновленная функция защищает внутреннюю память Mac от несанкционированного доступа.

Примечательно, что ранее ключи восстановления хранились в iCloud, однако теперь они находятся в отдельном приложении.

Это означает, что если вы забудете основной пароль от компьютера, вы сможете быстро найти ключ восстановления на своем iPhone или iPad, при условии синхронизации через один Apple Account.

Для поиска достаточно вбить в приложении название своего компьютера или слово FileVault.

Защита терминала от хакерских скриптов

Кибермошенники часто используют методы социальной инженерии, заставляя пользователей копировать и вставлять опасные команды в Terminal. В версии macOS Tahoe 26.4 появился специальный механизм защиты.

Отныне система будет выводить предупреждение, если вы пытаетесь вставить подозрительный код в командную строку. Тем не менее Apple сделала функцию "умной": разработчики, которые постоянно работают с кодом, будут видеть такие оповещения значительно реже.

Что это дает:

Безопасность: macOS анализирует частоту использования терминала.

Контроль: пользователь может игнорировать предупреждения и продолжить действие.

Решения по безопасности в фоновом режиме

Apple изменила подход к "латанию дыр" в системе. Теперь критические исправления могут устанавливаться как "легковесные релизы" в фоновом режиме. Корпоративным клиентам больше не нужно ждать выхода крупного обновления ОС, чтобы закрыть уязвимость, например, в CMS.

Обычно такие обновления происходят незаметно для пользователя. Разработчики уверены, что это позволяет оперативно реагировать на новые угрозы в реальном времени без потери производительности.

Проверить список установленных фоновых патчей можно на официальном сайте поддержки Apple.