Маас підніме питання звільнення українських моряків на переговорах з Лавровим

Фото: Хайко Маас (facebook.comAuswaertigesAmt)

Маас і Лавров проведуть переговори в Німеччині в четвер

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас має намір підняти на переговорах з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим питання про необхідність звільнення українських моряків. Про це заявив Маас у коментарі "Інтерфаксу".

Маас і Лавров проведуть переговори в Німеччині в четвер.

"Я буду говорити з Сергієм Лавровим про те, що ми чекаємо з російської сторони конструктивного внеску. Це передбачає, крім іншого, звільнення українських моряків", - сказав він.

Нагадаємо, Лефортовський суд Москви в середу, 17 липня, продовжив на три місяці термін утримання під вартою 24 українських моряків, захоплених в районі Керченської протоки в листопаді 2018. Засідання проходили в закритому режимі.

Відзначимо, в червні Міжнародний трибунал ООН по морському праву зобов'язав Російську Федерацію терміново звільнити 24 українських моряків, які були взяті в полон в Керченській протоці, а також два військових катера "Нікополь" і "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".

Заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила, що наказ Міжнародного трибуналу є чітким сигналом для РФ, що вона не може безкарно порушувати міжнародне право.