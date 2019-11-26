Маас закликав Європу не забувати про війну на Донбасі

Фото: Хайко Маас (РБК-Україна)

Маас назвав конфлікт на Донбасі війною перед дверима в Європу

Федеральний Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас закликав Європу не забувати, що в Україні на Донеччині триває війна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Маасу на Берлінському зовнішньополітичному форумі.

За його словами, конфлікт на Донбасі є справжньою війною перед дверима в Європу. Глава МЗС Німеччини зазначив, що війна триває, незважаючи на те, що вона зникла з перших шпальт світових ЗМІ.

"Не треба забувати, що війна на Сході України - це війна, в якій вже загинули 10 тисяч осіб, і люди продовжують гинути. Це справжня війна перед дверима", - заявив Маас.

Нагадаємо, 19 листопада Маас відвідав Київ з офіційним візитом. За його словами, Німеччина і Франція будуть намагатися зробити великий внесок у рішення, яке призведе до повернення світу на сході України. Маас зазначив, що у світі на Донбасі зацікавлена вся Європа.

Також глава МЗС Німеччини Маас заявив, що в питанні врегулювання на Донбасі прийшла черга Росії виконувати зобов'язання. За його словами, українська сторона виконала всі зобов'язання по Донбасу.