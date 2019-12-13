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Маас звинуватив Путіна в спробі виправдати вбивство чеченця в Берліні

Новини » Політика     13.12.2019 - 11:24
Маас звинуватив Путіна в спробі виправдати вбивство чеченця в Берліні
Фото: Хайко Маас (РБК-Україна)

Маас прокоментував слова Путіна про запит на екстрадицію

Глава МЗС Німеччини Хайко Мас звинуватив президента Росії Володимира Путіна в спробі виправдати вбивство чеченця Зелімхана Хангошвили в Берліні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Маас прокоментував слова Путіна про реакції ФРН на спробу Москви домогтися екстрадиції Хангошвили, вбитого влітку в Берліні.

"Твердження президента РФ про те, що неодноразові запити Москви на видачу Хангошвили не знайшли "взаєморозуміння" у німецьких колег, "звучать безглуздо" і схожі на спробу виправдання злочину", - сказав Маас.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві юстиції Німеччини заявили, що не отримували запит від Росії про екстрадицію грузина Зелімхана Хангошвили, який був убитий. Таким чином у Німеччині відповіли на заяву президента РФ Володимира Путіна, який сказав, що прохання Москви про його екстрадицію "не були почуті".

Раніше Німеччина вислала двох співробітників посольства Росії у зв'язку з вбивством грузина Хангошвили в Берліні. Німецька Генпрокуратура заявила, що у неї достатньо фактичних доказів причетності держорганів РФ або Чечні до вбивства громадянина Грузії.

Як відомо, Зелімхан Хангошвили був застрелений в центральному берлінському парку в серпні, коли він прямував до мечеті. Путін заявив, що грузин був причетний до терактів у Росії.

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