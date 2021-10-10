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Головний контрабандист: Берлін розслідує роль Лукашенка в напливі нелегалів

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Берлін, Неділя 10 жовтня 2021 10:58
Головний контрабандист: Берлін розслідує роль Лукашенка в напливі нелегалів Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Юлія Бойко

У Німеччині почалося розслідування причетності лідера білоруського режиму Олександра Лукашенка до масового напливу нелегалів. Його розглядають як "головного контрабандиста", який направляє потоки мігрантів до країн Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Як зазначає газета з посиланням на джерела, розслідується причетність Лукашенка до контрабанди мігрантів з території Білорусі через Польщу до Німеччини.

"Згідно з інформацією BILD am Sonntag, німецька влада зараз розслідує дії Лукашенка як головного контрабандиста", - пише видання.

Також повідомляється, що з серпня 2021 року з боку Білорусі до Німеччини незаконно перебралися майже 4 000 мігрантів.

За даними Bild, найчастіше нелегально потрапити до країни намагаються молоді люди з Іраку і Сирії. Як правило, вони спочатку потрапляють до Білорусі з Іраку, ОАЕ, Лівану, Йорданії, Туреччини та Сирії за студентськими візами.

Після прибуття до Мінська прикордонники або міліція перевозить їх на ділянки польського кордону з мінімальною охороною. Перебравшись на територію ЄС, нелегали самостійно продовжують шлях у напрямку Німеччини.

За даними журналістів, за перетин кордону з ЄС мігранти платять білоруській стороні близько 4 000 євро.

Нагадаємо, раніше напередодні Польща заявила про рекордний наплив мігрантів з Білорусі - до країни за добу намагалися потрапити понад 660 осіб.

А розслідувачі з Bellingcat заявили, що ФСБ Росії засилає до України шпигунів під виглядом біженців з Білорусі.

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Олександр Лукашенко Германия
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