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Маас: Лівану необхідний уряд, який бореться з корупцією

Бейрут, Четвер 13 серпня 2020 07:01
Маас: Лівану необхідний уряд, який бореться з корупцією
Фото: Гайко Маас (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Європа проявляє великий інтерес до Лівану

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що Лівану необхідний уряд, здатний боротися з корупцією і проводити реформи. Тоді можна розраховувати на інвестиції.

Про це пише Reuters.

Відзначається, що Маас відвідав порт Бейрута, де 4 серпня сталася потужний вибух, після якого діючий уряд Лівану пішов у відставку.

"Неможливо, щоб все тривало як і раніше. Міжнародне співтовариство готове інвестувати, але для цих інвестицій важливо мати уряд, який бореться з корупцією", - сказав Маас.

Він додав, що багато хто в Європі виявляють великий інтерес до цієї країни і "хочуть знати, що є економічні реформи і хороше управління" в Лівані.

Нагадаємо, увечері 4 серпня в Бейруті стався потужний вибух в порту. Вибухова хвиля пошкодила і зруйнувала тисячі будинків. Правоохоронці Лівану стверджують, що в порту стався вибух селітри. В результаті вибуху загинули вже понад 220 осіб, ще близько п'яти тисяч постраждали.

РБК-Україна писало, що 10 серпня стало відомо про відставку уряду в повному складі.

Також повідомлялося, що ліванські силовики попередили прем'єр-міністра і президента Лівану минулого місяця, що 2750 тонн аміачної селітри в порту можуть знищити столицю, якщо вона вибухне.

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