Чиновників в Бейруті попереджали про загрозу вибуху в порту, - Reuters

Фото: вибух у Бейруті (twitter.com/NYTBen)

Влада побоювалася, що селітра може бути використана для терактів

Ліванські силовики попередили прем'єр-міністра і президента Лівану в минулому місяці, що 2750 тонн аміачної селітри, що зберігається в порту Бейрута, становлять загрозу безпеці та можуть знищити столицю, якщо вона вибухне.

Про це свідчать документи, переглянуті агентством Reuters і високопоставленими джерелами безпеки.

Так, у доповіді Головного управління Державної Безпеки про події, що передували вибуху, містилося посилання на приватний лист, направлений президенту Мішелю Ауну і прем'єр-міністру Хасану Діабу 20 липня. У листі влади попереджали, що якщо селітра в порту вибухне, то це може знищити Бейрут.

Високопоставлений співробітник Служби безпеки сказав агентству, що влада прийшла до висновку, що хімікати в порту повинні бути надійно захищені та залишатися там же, оскільки інакше можуть бути використані для терористичного акту.

"Існувала небезпека, що цей матеріал, якщо він буде вкрадено, може бути використаний у терористичному акті", - сказав чиновник агентству Reuters.

Влада не відповіла на прохання прокоментувати цей лист від 20 липня. Генеральний прокурор не відповів на прохання про коментарі.

Нагадаємо, увечері 4 серпня в Бейруті стався потужний вибух у порту. Вибухова хвиля пошкодила і зруйнувала тисячі будинків в ліванській столиці, а від порту, де стався вибух, майже нічого не залишилося.

Як повідомили правоохоронці Лівану, в порту стався вибух селітри, яка зберігалася в одному з портів. Вона була конфіскована з корабля, який належав громадянину Росії та був арештований в порту Лівану ще у 2013 році.

Зазначимо, кількість загиблих в результаті вибуху в Бейруті досягла 220 осіб: зниклими безвісти залишаються понад 110 осіб.

Серед жертв вибуху в ліванській столиці Бейруті є українець, загиблий виявився 32-річний економіст Вільям Азар.