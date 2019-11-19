Маас: Німеччина продовжить підтримку України

Німеччина в майбутньому продовжить підтримувати Україну. Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Маас зазначив, що в січні 2020 року планується підписання нових проектів між Німеччиною та Україною.

"Я бачив президента Зеленського як дуже відкриту особу. Я так розумію, що з ним можна про все говорити і, коли є якісь непорозуміння, можна дійсно вирішувати такі проблеми, хоча цього і не потрібно. Адже ми в минулому дуже часто розмовляли. Зокрема, про підтримку, яку Німеччина надала Україні за останні роки", - зазначив він.

За словами Мааса, Німеччина вже надала допомогу на 1,2 млрд євро.

"Це продовжиться в січні наступного року - буде кілька секретарів з Німеччини, які приїдуть до України з тим, щоб домовитися про нові проекти. На це можна спиратися", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше Маас заявив, що транзит газу по території України має продовжитися після 2019 року. Він також зазначив, що російський президент Володимир Путін давав канцлеру Німеччини Ангелі Меркель гарантії збереження такого транзиту.