Маас: Німеччина стурбована ситуацією в Керченській протоці

У Німеччині також стурбовані заявами РФ з приводу ракетного договору з США

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что ФРГ обеспокоена событиями в Керченском проливе. Об он заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевич, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Anadolu.

Также, по его словам, в Германии обеспокоены заявлениями РФ по поводу ракетного договора с США.

Сообщается, что стороны обсудили ситуацию в Сирии. Маас отметил, что ЕС выступает за подписание соглашения по Конституционному Комитету, реализацию конституционной реформы и начало процесса, который завершится проведением демократических выборов.

Ранее президент России Владимир Путин согласился допустить немецких и французских специалистов в Керченский пролив.

После этого замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что "не может быть и речи" об отправке миссии международных наблюдателей в Керченский пролив. Он заявил, что договоренность президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель о допуске немецких и французских специалистов в Керченский пролив была неправильно понята.

РБК-Украина писало, что 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в районе Керченского пролива, в результате чего были захвачены три украинских судна и 24 моряка. Из-за таких действий РФ в 10 областях Украина сроком на 30 дней было введено военное положение. Кроме того, президент Украины Петр Порошенко заявлял об угрозе полномасштабной войны с РФ.