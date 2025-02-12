В феврале начнется работа над планом Трампа по завершению войны в Украине, - Зеленский

"Я уверен, что готового плана пока нет. Почему? Потому что план не может быть чисто американским. Потому что война идет здесь. И без нашей совместной работы, без консультаций с нами, я думаю, он не может быть завершен. У команды президента Трампа наверняка есть какие-то наработки. Я уверен, что есть, потому что для них это очень важный вопрос", - сказал Зеленский.

Он отметил, что в Украине пока не видели и не слышали никаких предложений со стороны США.

"Я думаю, что февраль станет месяцем, когда начнется эта работа. Я думаю, что президент Трамп занимается внутренними проблемами в Соединенных Штатах, и я думаю, что это его приоритет. По крайней мере, это то, что мы видим в открытом доступе, и у меня нет никакой другой информации", - добавил президент.