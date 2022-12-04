С февраля в Россию было депортировано почти 3 миллиона украинцев, - омбудсмен

С начала полномасштабного вторжения около 2,8 млн украинцев были вынуждены уехать или были депортированы на территорию России.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на публикацию уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Он отметил, что если кто-то находится в России и нуждается в том, чтобы добраться до безопасной территории, он может обращаться за двумя номерами на горячую линию:

Напомним, что Россию обвиняют в принудительной депортации из Украины 210 тысяч детей. Также речь идет о навязывании украинским детям чужой истории.

Также сообщалось, что Российская Федерация запрещает депортированным украинцам проживать в Крыму и принуждает их к получению российского паспорта.

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