Люстрація і компенсації жителям ОРДЛО: що закладено в концепцію перехідного правосуддя

Концепція перехідного правосуддя передбачає люстрацію для "чиновників" окупованих українських територій. Також у документі прописані і компенсації жителям ОРДЛО і Криму.

Про це сказано в матеріалі РБК-Україна "Амністія не для всіх: яким буде перехідний правосуддя на Донбасі і в Криму".

Відзначається, що люстрація передбачена для осіб, які займали топ-посади в окупаційних адміністраціях ОРДЛО і Криму або займалися організацією сепаратистських референдумів.

Таким чином після приходу української влади на ці території колаборанти певний час не зможуть обіймати посади в органах державної та місцевої влади.

Автор концепції, глава представництва президента в АР Крим Антон Кориневич зазначив, що важливим елементом перехідного правосуддя є і виплати компенсацій цивільному населенню за завдану в ході війни збиток.

У документі прописано створення певного фонду, який і займеться виплатами.

Кориневич пояснює, що на цей час стягнути ці гроші з країни-агресора досить проблематично. Однак надалі, впевнений представник президента, ці кошти можна буде витребувати з Росії у порядку регресу. Тобто особа, яка відшкодувала шкоду замість особи, яка її заподіяла, матиме право вимагати повернути свої гроші.

"Поки ми не можемо стягнути ці гроші з Росії, Україна може здійснювати ці виплати за участю міжнародних партнерів", - припустив Кориневич.

Нагадаємо, Кориневич заявив, що 95% жителів окупованих територій не притягнуть до кримінальної покарання, і їм не варто боятися приходу української влади.

Як писало РБК-Україна, глава парламенту Дмитро Разумков раніше заявив, що вибори на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей можуть відбутися тільки за певних умов.