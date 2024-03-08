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Люксембург присоединился к инициативе Чехии по поставкам Украине боеприпасов

Архивное фото: Люксембург присоединился к инициативе Чехии по поставкам Украине боеприпасов (facebook com ukroboronprom)
Автор: Дмитрий Браславский

Люксембург присоединится к чешской инициативе по поставкам Украине артиллерийских боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Люксембурга Юрико Бакес.

"Люксембург присоединяется к чешской инициативе по артиллерийским боеприпасам в поддержку Минобороны Украины", - говорится в заявлении.

Министр заявила, что это будет частью их совместных усилий по предоставлению Украине таких необходимых возможностей.

Они необходимы для борьбы с российским агрессором.

Инициатива Чехии

В середине февраля 2024 г. президент Чехии Петр Павел заявил, что Чехия нашла для Украины 800 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 и 122 миллиметров. К собранию, инициированному Чешской Республикой, присоединятся еще 18 стран. В частности, в список вошла и Латвия.

При этом недавно издание Bloomberg писало, что союзники Украины выделили почти все необходимые средства для закупки 800 тысяч артиллерийских снарядов в рамках инициативы Чехии.

Напомним, в марте 2023 года министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план по совместной закупке боеприпасов. Он предусматривает предоставление Украине 1 млн. снарядов в течение следующих 12 месяцев. В частности, речь шла о семи странах. Но уже в ноябре ЕС проинформировал членов, что вряд ли сможет передать Украине обещанный 1 млн артснарядов. Этот план должен быть выполнен до марта 2024 года.

В конце января 2024 года Bloomberg писал, что Европейский Союз не сможет предоставить обещанный миллион снарядов Украине до срока, который ранее был предопределен, 1 марта 2024 года. К настоящему времени у стран ЕС наберется всего 600 тысяч боеприпасов. По словам еврокомиссара по финансам Йоханнеса Хана, ЕС сможет производить для Украины до 2 млн артиллерийских боеприпасов ежегодно с 2025 года.

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