Люксембург планує надати Україні додаткову фіндопомогу

Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн анонсував надання фінансової допомоги 500 тис. євро Україні на гуманітарні проекти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами глави МЗС Люксембургу, країна вже надала 2,5 млн євро, і тепер готує нову фінансову допомогу у розмірі 500 тис. євро.

"Ми вже надали 2,5 млн євро, тепер готується нова допомогу у розмірі 500 тис. євро. Вона надається через ЮНІСЕФ і Червоний хрест. Ми зосереджуємо цю допомогу на гуманітарних питаннях, освіту, захист дітей, житло і забезпечення для тих, хто опинився в складних соціальних обставин", - повідомив Жан Ассельборн.

Дипломат запевнив, що Люксембург, як і весь Євросоюз, підтримує українську територіальну цілісність, незалежність і суверенітет.

Крім того, дипломат закликав Російську Федерацію використати свій вплив на бойовиків окупованого Донбасу для того, щоб там дотримувалися права людини.

Говорячи про питання Криму, Жан Ассельборн заявив, що анексія півострова ніколи не буде визнана міжнародним співтовариством.

Міністр закликав звільнити заручників, політв'язнів і військовополонених українців, а також допустити правозахисників на територію анексованого Криму.

"Незаконна анексія Криму залишається прямою загрозою міжнародній безпеці, а доповіді про постійну мілітаризації півострова звертають увагу на зростання напруги в регіоні", - зазначив міністр.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що глава МЗС Люксембургу Жан Ассельборн закликав Росію вплинути на "ЛДНР" для відновлення миру на сході України.

Крім того, президент США Дональд Трамп пригрозив тим, що припинить всю допомогу Гондурасу, Гватемали і Сальвадору