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Люксембург надав Україні 250 млн євро допомоги

Автор: Марія Кучерявець

Люксембург надав Україні 250 млн євро фінансової допомоги. Президент Володимир Зеленський заявив про це за підсумками телефонної розмови з прем'єр-міністром країни Ксав'є Бетелем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави держави у Twitter.

"Про велич країни свідчать її дії. Поговорив із прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Беттелем. Розповів про гуманітарну ситуацію. Подякував за 250 млн євро допомоги, лідерство у санкційній політиці, підтримку українських біженців. Обговорили наступні кроки України на шляху до ЄС", - написав Зеленський.

Нагадаємо, Британія надасть Україні 100 млн доларів через Світовий банк.

Нагадаємо, раніше стало відомо про підготовку Міжнародним валютним фондом екстреної допомоги Україні.

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Володимир ЗеленськийЛюксембургВійна Росії проти України