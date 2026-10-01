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Без человеческого фактора: OpenAI доверит проектирование чипов GPT-Synopsys

16:32 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Ольга Завада
ИИ будет разрабатывать микросхемы (фото: Pok Rie)

OpenAI создает ИИ, который сможет самостоятельно проектировать полупроводники – компания объединилась с Synopsys для разработки специальной модели GPT-Synopsys.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Interesting Engineering.

ИИ как полноценный пользователь инженерного софта

Разработчики подчеркивают: GPT-Synopsys создается не как обычный ассистент, подключенный к софту, а как автономный экспертный юзер.

Модель научится

  • запускать рабочие процессы EDA,
  • анализировать полученные результаты,
  • циклически вносить изменения в дизайн на основе собранных данных.

Процесс взаимодействия будет выглядеть так:

Постановка задач: инженеры определяют целевые параметры по энергопотреблению, производительности, площади кристалла (PPA), таймингам или верификации.

Автономное исполнение: ИИ-агенты самостоятельно управляют инструментами, анализируют исходные данные и корректируют архитектуру.

Проверка результата : система осуществляет итерацию до получения полностью версифицированного дизайна, который подается на финальное рассмотрение инженерам.

"Будущее полупроводниковой индустрии требует радикального ускорения разработки без потери качества и без ошибок при первом запуске в производство", - отмечает CEO Synopsys Сассина Гази.

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Интеграция, собственные чипы OpenAI и безопасность данных

Новая модель будет работать на инфраструктуре OpenAI и будет интегрироваться с платформой Synopsys.ai и агентной средой Synopsys Autopilot.

В преддверии объявления о сотрудничестве Synopsys представила систему AgentEngineer, которая продемонстрировала ускорение закрытия верификации до 50 раз, рост покрытия на 20 процентов и увеличение производительности на 30 процентов.

Что касается безопасности корпоративных клиентов, Synopsys уверяет, что частные данные заказчиков не будут использоваться для обучения GPT-Synopsys.

Вся информация будет шифроваться как при передаче, так и в хранилищах, а клиенты получат гибкие инструменты контроля доступа, аудита и хранения данных.

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