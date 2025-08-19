RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине

"Людоед у наших ворот": Макрон дал характеристику Путину

Фото: Эмманюэль Макрон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Россия стала долговременной силой дестабилизации и потенциальной угрозой для многих стран Европы.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

В интервью LCI Макрон отметил, что Владимир Путин с 2007-2008 годов редко выполнял свои обещания и постоянно стремился изменить границы ради усиления власти.

По словам Макрона, Россия вложила около 40% бюджета в вооружение и собрала армию численностью более 1,3 млн человек. Это свидетельствует о том, что страна не готова быстро вернуться к миру и открытому демократическому строю.

"Путин - людоед у наших ворот"

Макрон подчеркнул, что европейцам нельзя быть наивными. Он заявил, что Путин ведет себя как хищник, "людоед у наших ворот", который должен продолжать питаться ради собственного выживания.

Президент Франции добавил, что не заявляет о прямой угрозе нападения на Францию. Однако он уверен, что действия России несут постоянный риск для всей Европы.

Разногласия с Трампом

Интервью Макрона появилось после встречи в Вашингтоне, где Дональд Трамп и европейские лидеры обсуждали ситуацию. Там было объявлено о планах провести встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского.

При этом Макрон в комментарии NBC News отметил, что не разделяет оптимизма Трампа насчет достижения мирного соглашения. По его словам, факты говорят о том, что Путин сейчас не стремится к миру, хотя он допустил, что может выглядеть "слишком пессимистичным".

Макрон также призвал усилить санкции против России в случае провала переговоров Москвой.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияВладимир Путин