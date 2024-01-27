Скандальная белоруска второй раз подряд триумфовала на Australian Open

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Australian Open, финал, женщины

Чжэн – Соболенко – 0:2 (3:6, 2:6)

Белорусская теннисистка завладела инициативой в дебюте встречи. С брейком она быстро создала солидный гандикап (3:0). Чжэн пыталась сопротивляться. Китаянка стабилизировала игру на своих подачах и пыталась отобрать очки на чужих. Впрочем, Соболенко хладнокровно закрыла сет.

По схожему сценарию началась и вторая партия. В первом же гейме титулованная белоруска сумела оформить брейк. От этого оттолкнулась в дальнейшем. Зато Чжэн оказалась в эмоциональной яме. В пятом гейме она еще раз споткнулась и отдала Соболенко пункт.

Вторая ракетка мира, поведя 4:1, уже не подарила китайской теннисистке возможности полноценно вернуться в игру. Хотя восьмой гейм, в итоге ставший финальным, затянулся – Соболенко выиграла его с пятой попытки. Так белоруска сумела защитить завоеванный в прошлом году титул Australian Open.

Для поклонницы Лукашенко Мельбурн – любимый мэйджор. На других турнирах серии "Грэнд Слэм" она еще ни разу не побеждала. Триумф на Открытом чемпионате Австралии, однако, не позволит Соболенко потеснить Игу Свентек с первой позиции рейтинга WTA.