Ястремская достойным поражением в полуфинале завершила выступления на Australian Open

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Australian Open, 1/2 финала, женщины

Ястремская – Чжэн – 0:2 (4:6, 4:6)

Более активно матч начала 23-летняя украинка. Она неплохо размяла на два года младшую представительницу Поднебесной и повела с брейком 2:0. Чжэн, однако, смогла вернуться в игру. С двумя взятыми на подачах Ястремской пунктами она вырвалась вперед (4:3).

Украинская теннисистка сопротивлялась до последнего. В восьмом гейме одесситка едва не оформила обратный брейк. Впрочем, Чжэн сумела выдержать давление оппонентки и получила возможность подавать на сет уже гейм спустя. Реализовала сетбол китаянка с первой попытки.

На положительных эмоциях Чжэн владела инициативой на старте второй партии. Теперь она с брейком попыталась уйти в отрыв. Однако Ястремская сумела ответить обратным. Началась игра нервов. Едва ли не каждый из розыгрышей стал затяжным, а для получения очка приходилось изрядно попотеть.

Фортуна отвернулась от украинки в седьмом гейме. Ястремская проиграла собственную подачу "под ноль" и оказалась в роли той, что вынуждена догонять. К чести украинки она боролась до последнего. Но остановить Чжэн на пути к победе уже не смогла.