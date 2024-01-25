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Ястремская достойным поражением в полуфинале завершила выступления на Australian Open

Мельбурн, Четверг 25 января 2024 14:38
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Ястремская достойным поражением в полуфинале завершила выступления на Australian Open Фото: Даяна Ястремская дошла из квалификации до четверки лучших (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Даяна Ястремская потерпела поражение от китаянки Чжэн Циньвэн в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Australian Open, 1/2 финала, женщины

Ястремская – Чжэн – 0:2 (4:6, 4:6)

Более активно матч начала 23-летняя украинка. Она неплохо размяла на два года младшую представительницу Поднебесной и повела с брейком 2:0. Чжэн, однако, смогла вернуться в игру. С двумя взятыми на подачах Ястремской пунктами она вырвалась вперед (4:3).

Украинская теннисистка сопротивлялась до последнего. В восьмом гейме одесситка едва не оформила обратный брейк. Впрочем, Чжэн сумела выдержать давление оппонентки и получила возможность подавать на сет уже гейм спустя. Реализовала сетбол китаянка с первой попытки.

На положительных эмоциях Чжэн владела инициативой на старте второй партии. Теперь она с брейком попыталась уйти в отрыв. Однако Ястремская сумела ответить обратным. Началась игра нервов. Едва ли не каждый из розыгрышей стал затяжным, а для получения очка приходилось изрядно попотеть.

Фортуна отвернулась от украинки в седьмом гейме. Ястремская проиграла собственную подачу "под ноль" и оказалась в роли той, что вынуждена догонять. К чести украинки она боролась до последнего. Но остановить Чжэн на пути к победе уже не смогла.

К слову, ранее белоруска Соболенко обыграла американку Гауфф в 1/2 финала Australian Open.

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Australian Open Даяна Ястремская Теннис
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