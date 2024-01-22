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Australian Open: Ястремская пробилась в четвертьфинал, Свитолина досадно снялась с турнира

Мельбурн, Понедельник 22 января 2024 08:33
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Australian Open: Ястремская пробилась в четвертьфинал, Свитолина досадно снялась с турнира Фото: Даяна Ястремская стала приятной неожиданностью мейджора (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завоевала путевку в восьмерку лучших на Открытом чемпионате Австралии. Ее соотечественница Элина Свитолина вынужденно зачехлила ракетку на стадии 1/8 финала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Australian Open, 4-й раунд, женщины

Азаренко – Ястремская – 0:2 (6:7, 4:6)

Носкова – Свитолина – 0:0 (3:0, отказ)

Ястремская в двух сетах разобралась с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко. Первой свой ход сделала украинка – с брейком и удачными собственными подачами она повела 3:1 к середине стартовой партии. Впрочем, белоруска ответила двумя брейками и перехватила лидерство (4:3).

Однако под занавес сета произошел новый размен очками на чужих подачах. К примеру, Ястремская оформила два брейка. В первом случае переиграла Азаренко "под ноль", а во втором отыграла два сет-пойнта и перевела партию в тай-брейк. Там украинская теннисистка дожала ветеранку (8:6).

Зато белоруска мощно начала второй сет. Она сумела повести 3:0, но впоследствии проспала камбэк Ястремской. Украинка взяла 5 (!) геймов подряд и после небольшой передышки спокойно реализовала преимущество на собственной подаче. Закрыть партию, а с ней и матч, ей удалось за 54 минуты.

Поддержать запев Ястремской не смогла Свитолина. Она проиграла три гейма со старта поединка с Линдой Носковой. Неожиданный рывок чешки получил логическое объяснение. Украинская теннисистка столкнулась с болью в спине и из-за проблем со здоровьем отказалась от продолжения встречи.

Итак, Ястремская составила компанию Марте Костюк в 1/4 финала Australian Open. Соперницей первой будет невольная обидчица Свитолиной – Носкова. Матч предварительно запланирован на 23 января.

К слову, ранее вспомнили самые значительные выступления украинских теннисистов на Australian Open.

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Australian Open Даяна Ястремская Теннис Элина Свитолина
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