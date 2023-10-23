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Людмила Киченок получила соперниц на Итоговом турнире WTA: график матчей

Фото: Людмила Киченок дважды побеждала в Чжухае (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Людмила Киченок узнала первых оппоненток в парном разряде итогового соревнования сезона – WTA Elite Trophy.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Состоялась церемония жеребьевки малого Итогового турнира. Соревнования примет китайский Чжухай 24-29 октября.

Киченок будет выступать в паре с норвежкой Ульрикке Эйкери. Дуэт попал в группу Бугенвилии. Там соперницами украино-норвежской пары будут китаянки Сюй Ифань и Ван Сию, а также японско-индонезийский дуэт Мию Като и Алдилы Сутджиади. Матчи группового этапа запланированы на 24 и 25 октября.

В общей сложности на соревнования на "харде" пригласили 6 пар. Сначала они сыграют групповой этап в двух тройках, а победительницы каждой группы выйдут в финал соревнований. Общий призовой фонд WTA Elite Trophy в этом году составил свыше 2,4 млн долларов.

Расписание матчей пары Людмилы Киченок и Ульрикке Эйкери:

  • Эйкери/Л. Киченок – Ван/Сюй, 24 октября
  • Като/Сутджиади – Эйкери/Л. Киченок, 25 октября

Людмила Киченок на WTA Elite Trophy

Украинка будет защищать завоеванный в 2019 году, еще до пандемии коронавируса, титул. В общей сложности Киченок дважды играла в финалах Чжухая.

В 2018 году она торжествовала в паре с сестрой Надеждой. В двух сетах они одолели дуэт японки Аяомы и белоруски Морозовой (6:4, 3:6, 10:7). А год спустя Киченок одержала победу в дуэте со словенкой Андреей Клепач. В этот раз удалось победить дуэт китаянок Инъин-Чжаосюань (6:3, 6:3).

К слову, ранее Свитолина и еще четыре украинки попали в топ-100 рейтинга WTA.

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