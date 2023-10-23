Свитолина до сих пор в топ-25, Цуренко и Костюк с прогрессом: новый рейтинг женского тенниса

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Несмотря на паузу в карьере, 29-летняя украинка сохранила статус национального лидера в теннисе. Она набрала 1809 рейтинговых очков и удержалась на 25-й строчке списка.

Недалеко от Свитолиной – три соотечественницы. Ангелина Калинина из Новой Каховки осталась на 27-м месте (1677 пунктов), а Леся Цуренко и Марта Костюк поднялись на три и одну ступень вверх соответственно. На предыдущих рубежах в первой сотне рейтинга осталась Екатерина Байндль (803 очка, 86-е место).

Еще четыре отечественных теннисистки оказались во второй сотне классификации WTA. Удачной неделя оказалась для Дарьи Снигур и Катарины Завацкой, которые взлетели вверх на 21 позицию каждая. Более умеренный прогресс (+3 места) продемонстрировала Юлия Стародубцева.

Тройка лидеров мирового рейтинга не изменилась. На первой строчке удержалась Арина Соболенко из Беларуси, а преследуют ее полька Ига Свентек и Кори Гауфф (США). Тем временем Елена Рыбакина из Казахстана опередила американку Джессику Пегулу в борьбе за 4-е место.