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Свитолина до сих пор в топ-25, Цуренко и Костюк с прогрессом: новый рейтинг женского тенниса

Киев, Понедельник 23 октября 2023 12:29
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Свитолина до сих пор в топ-25, Цуренко и Костюк с прогрессом: новый рейтинг женского тенниса Фото: Леся Цуренко дошла до 1/2 финала в тунисском Монастире (facebook.com/JasminOpenTunisia)
Автор: Антон Федорцив

Украинские теннисистки Леся Цуренко и Марта Костюк поднялись вверх в обновленную классификацию Женской теннисной ассоциации (WTA). Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Несмотря на паузу в карьере, 29-летняя украинка сохранила статус национального лидера в теннисе. Она набрала 1809 рейтинговых очков и удержалась на 25-й строчке списка.

Недалеко от Свитолиной – три соотечественницы. Ангелина Калинина из Новой Каховки осталась на 27-м месте (1677 пунктов), а Леся Цуренко и Марта Костюк поднялись на три и одну ступень вверх соответственно. На предыдущих рубежах в первой сотне рейтинга осталась Екатерина Байндль (803 очка, 86-е место).

Еще четыре отечественных теннисистки оказались во второй сотне классификации WTA. Удачной неделя оказалась для Дарьи Снигур и Катарины Завацкой, которые взлетели вверх на 21 позицию каждая. Более умеренный прогресс (+3 места) продемонстрировала Юлия Стародубцева.

Тройка лидеров мирового рейтинга не изменилась. На первой строчке удержалась Арина Соболенко из Беларуси, а преследуют ее полька Ига Свентек и Кори Гауфф (США). Тем временем Елена Рыбакина из Казахстана опередила американку Джессику Пегулу в борьбе за 4-е место.

Свитолина до сих пор в топ-25, Цуренко и Костюк с прогрессом: новый рейтинг женского тенниса

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Марта Костюк Теннис Элина Свитолина
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