Костюк вернулась в сборную: Украина объявила состав на Кубок Билли Джин Кинг

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram Федерации тенниса Украины .

По сравнению с составом на предыдущую встречу против Румынии, которая состоялась в апреле, список претерпел три изменения – остались в нем только Леся Цуренко и Надежда Киченок. Не попали в заявку Элина Свитолина, Юлия Стародубцева и Людмила Киченок.

Зато в состав вернулась первая ракетка страны Марта Костюк. Она будет играть за сборную впервые с апреля 2023 года, когда участвовала в матче против Чехии. Тогда же последние игры за национальную команду проводила и Катарина Завацкая. Еще одна участница – Анастасия Соболева – абсолютная дебютантка.

Матчевая встреча Украина – Австрия состоится 17-18 ноября в городе Мак-Кинни (Техас, США). Теннисистки будут играть на хардовом покрытии. Победитель этого противостояния в апреле следующего года сыграет в квалификации за право выступить в финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг.

Состав сборной Украины

Марта Костюк (17-я ракетка мира)

Леся Цуренко (101)

Екатерина Заватько (197)

Анастасия Соболева (208)

Надежда Киченок (41-я в паре)

Сборная Австрии: что известно

Австрийская сборная будет представлена сильнейшими игроками страны. Однако по рейтингу они значительно уступают украинкам. Показательно, что первая ракетка Австрии в мировом списке находится на ступеньку ниже дебютантки "сине-желтой" команды Соболевой.

Самой рейтинговой теннисисткой в составе соперниц является Синья Краус (209-я в мире). Кроме нее, в список вошли Тамира Пащек (360), Тамара Костич (484) и Юлия Грабхер (577).

Если же брать командный рейтинг женских сборных – разница не столь велика. Украинки сейчас находятся на 18-й строчке, тогда как австрийки – на 24-й.