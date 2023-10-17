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Человек во время поражения. Звездочка "Ливерпуля" удивил поддержкой Украины: видео

Фото: Харви Эллиотт поддержал украинцев во время войны (liverpoolfc.com)
Автор: Антон Федорцив

Капитан молодежной сборной Англии Харви Эллиотт после болезненного поражения от сборной Украины U-21 не забыл поддержать украинский народ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SportHub Media.

20-летний хавбек поделился мыслями о ходе событий на поле. Английская молодежка уступала "сине-желтым" 0:2, сумела сравнять счет голами Мадуэке и Крессуэлла, но пропустила решающий мяч в добавленное арбитром время.

Эллиотт отдал должное команде Унаи Мельгосы. Отдельно он оценил атмосферу на стадионе в словацком Кошице, где у молодежной сборной Украины была громкая поддержка соотечественников. А в концовке передал послание украинским фанатам "Ливерпуля" и, очевидно, всем украинцам.

"Знайте, "Ливерпуль" с вами. С украинцами. You'll never walk alone (слова из гимна "красных" – ред.). Вы в наших сердцах, и я надеюсь, вы пройдете через все. И как я говорил – мы все с вами", – заверил Эллиотт.

Молодежная сборная Украины опередила Англию U-21 в турнирной таблице отбора к Евро-2025. "Сине-желтые" набрали 9 очков, а у британцев осталось 6 пунктов. Статистика Эллиотта в квалификации – 3 матча, 2 мяча, 2 ассиста.

 

 

К слову, утром подготовили анонс поединка Мальты и Украины в квалификации к Евро-2024.

Напомним, накануне вспомнили противостояние с футбольными "карликами" в истории сборной Украины.

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