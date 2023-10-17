Человек во время поражения. Звездочка "Ливерпуля" удивил поддержкой Украины: видео

20-летний хавбек поделился мыслями о ходе событий на поле. Английская молодежка уступала "сине-желтым" 0:2, сумела сравнять счет голами Мадуэке и Крессуэлла, но пропустила решающий мяч в добавленное арбитром время.

Эллиотт отдал должное команде Унаи Мельгосы. Отдельно он оценил атмосферу на стадионе в словацком Кошице, где у молодежной сборной Украины была громкая поддержка соотечественников. А в концовке передал послание украинским фанатам "Ливерпуля" и, очевидно, всем украинцам.

"Знайте, "Ливерпуль" с вами. С украинцами. You'll never walk alone (слова из гимна "красных" – ред.). Вы в наших сердцах, и я надеюсь, вы пройдете через все. И как я говорил – мы все с вами", – заверил Эллиотт.

Молодежная сборная Украины опередила Англию U-21 в турнирной таблице отбора к Евро-2025. "Сине-желтые" набрали 9 очков, а у британцев осталось 6 пунктов. Статистика Эллиотта в квалификации – 3 матча, 2 мяча, 2 ассиста.