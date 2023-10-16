Молодежная сборная Украины сенсационно одолела чемпионов Европы в отборе к первенству-2025

Сборная Украины U-21 одержала важную победу над ровесниками из Англии в квалификации перед чемпионатом Европы 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Евро U-21, квалификация, группа F

Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2

Голы: Н. Волошин, 31, Очеретько, 43, Квасница, 90+4 – Мадуэке, 67, Крессуэлл, 89

Со стартовых минут англичане взяли мяч под контроль. Впрочем, "сине-желтые" не прижались к своим воротам, а выстроили высокую линию обороны и принялись прессинговать оппонентов на каждом клочке поля. Так что намеки на опасность появились у ворот обеих команд.

Постепенно темп встречи снизился, поскольку первоначальный план Англии U-21 потерпел неудачу. В то же время украинцы заиграли смелее и начали основательнее организовывать собственные выпады. Этот подход привел к двум голам в последней трети первого тайма: Волошин воспользовался передачей Брагару и в два касания разобрался с Траффордом, а Очеретько застал кипера врасплох классным ударом в девятку со штрафного на фланге.

"Трем львам" пришлось включить еще больше скорости со стартом второй половины. Однако сборная Украины U-21 в эти минуты действовала грамотно – нивелировала подходы англичан еще на подступах к штрафной, а время от времени выбегала в опасные атаки. Да и моменты "сине-желтых" выглядели более симпатично. В частности, удар Очеретько с лета остановил защитник.

Время шло, но давление английской команды не ослабевало. В конце концов оборона молодежки Украины дала сбой на 67-й минуте. После сольного прохода Дилепа мяч отскочил к Мадуэке, а тот отличным выстрелом под дальнюю штангу открыл один гол.

Парадокс, но пропущенный мяч помог подопечным Унаи Мельгосы дышать свободнее. В обороне "сине-желтые" заиграли более слаженно, а еще – отодвинули эпицентр событий подальше от собственных ворот. Возможно, и гости решили сэкономить силы на финальный штурм.

Забивать в последние минуты могла украинская команда. Рубчинский из Брагара разорвали оборону британцев на правом краю штрафной зоны, но выстрел последнего с линии вратарской прошел мимо дальней штанги. Зато англичане своей возможностью воспользовались: после неудачного углового прошла передача с правого фланга на дальнюю стойку, где Крессуэлл опередил Брагару – 2:2.

Но это еще был не конец. "Сине-желтые" решили не играть на удержание счета, а побежали вперед. Такая отвага была вознаграждена на четвертой добавленной арбитром минуте. Это Квасница на углу штрафной получил передачу от Рубчинского, убрал защитника на газон и искусно уложил в дальний угол.

Благодаря важной победе Украина U-21 вышла в единоличные лидеры группы F. "Сине-желтые" набрали 9 очков из девяти возможных, а у англичан осталось 6 пунктов. Следующий матч украинцы сыграют 21 ноября против сверстников из Люксембурга.