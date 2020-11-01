Люди Трампа таємно співпрацюють зі штабом Байдена, - СNN

Десятки співробітників Білого дому, близьких до президента Дональда Трампа, таємно опрацьовують схему передачі влади кандидату в президенти від Демократичної партії Джозефа Байдена в разі його перемоги на загальних виборах. Перехідна команда Байдена вже налічує не менше 150 чоловік.

Про це повідомляє телеканал СNN з посиланням на власні джерела.

За їхніми даними, керівник апарату співробітників Білого дому Марк Медоуз і помічник Трампа, який відповідає за політичну координацію в резиденції, Крістофер Ліддел вже кілька місяців співпрацюють з виборчим штабом Байдена. Вони допомагають зробити процес передачі справ максимально безболісним для державного апарату.

Телеканал зазначає, що представники демократа готуються до найгіршого сценарію подій, з огляду на неодноразові заяви Трампа про готовність оскаржити результати голосування, якщо вони складуться не на його користь.

За даними джерел телекомпанії, перехідна команда Байдена вже налічує не менше 150 осіб і в разі перемоги демократа на виборах збільшиться до 300 до моменту інавгурації нового президента США.

Ці особи працюють дистанційно, проте реально базуються в будівлі Міністерства торгівлі США у Вашингтоні. У сферу їхньої компетенції входять кадрові перестановки в складі уряду, формування списків кандидатів на ті чи інші посади, а також підготовка проектів перших президентських указів Байдена після вступу на посаду.

Як зазначає СNN, Байден добре обізнаний про цю роботу, але не збирається приймати ніяких серйозних кадрових рішень, поки не переконається точно в результаті виборів. Така позиція зумовлена ​​схильністю демократа до забобонів.

Нагадаємо, вибори президента США відбудуться 3 листопада. Станом на п'ятницю 30 жовтня достроково на виборах президента проголосували 85 мільйонів осіб. У загальнонаціональних масштабах явка на цих виборах вже склала більше 60 відсотків від загальної явки на виборах 2016 року.

Кандидат в президенти Сполучених Штатів від демократів Джо Байден достроково проголосував на виборах 28 жовтня.

Крім того, 24 жовтня на загальних виборах достроково проголосував чинний президент США Дональд Трамп.