Люди будут резать друг друга в Москве: российские бизнесмены паникуют из-за действий Путина в Украине

По их словам, в России за десять лет экономика упадет вдвое, а сама страна оказалась "в лапах мудилл, исповедующих какие-то странные композиции XIX века".

"Это ничем хорошим не может закончиться, это закончится адом. Люди будут убивать друг друга на улицах, резать там, на улицах Москвы. Это просто вопрос времени. Это может произойти через 5, 7, 10 лет. Но это точно будет - это такая дорожка в один конец", – сказал Троценко.

Кроме того, они назвали Путина "придурком", заявив, что у нынешней власти РФ нет плана на будущее.

"Это просто будет выжжена пустыня. Затем до всех дойдет и выяснится, что уже поздно. Люди не могут вывести деньги, не могут уехать, их дети призваны на войну. Ужас, короче", - сетовал Троценко.

В ответ Матушевский сказал, что 2023 год - последний, "когда можно уехать и начать что-то делать".