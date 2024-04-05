Люди оказались заблокированы в подъезде. РФ ударила из артиллерии по Херсону, есть раненые

Обстрелы Херсона

Российские войска обстреливают Херсон и правобережье Херсонской области даже после того, как украинские силы обороны вернули эти населенные пункты под свой контроль осенью 2022 после полного захвата региона РФ в феврале 2022 года.

Например, в конце февраля российские военные во время обстрела Херсона попали в грузовое судно. Также были повреждены ферма и элеватор.

Кроме того, российские войска обстреляли Днепровский район Херсона в начале января. Из-за атаки загорелся склад с гуманитаркой, четыре человека пострадали.

Напомним, 26 декабря 2023 года оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. Погиб 29-летний работник полиции Кировоградской области. Кроме того, ранения получили двое работников полиции Херсонской области и двое гражданских.

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