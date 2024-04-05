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Люди оказались заблокированы в подъезде. РФ ударила из артиллерии по Херсону, есть раненые

Фото: РФ ударила из артиллерии по Херсону 5 апреля, есть раненые (t.me/phogovua)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска в пятницу, 5 апреля, обстреляли Херсон из артиллерии. Один из снарядов попал во двор многоквартирного дома. Двое людей были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую облпрокуратуру.

По данным следствия, 5 апреля, около 8:10, оккупационные войска РФ совершили артиллерийский обстрел Херсона.

"Снаряд оккупантов попал во двор многоквартирного дома. В результате этого жители оказались в заблокированном подъезде", - говорится в сообщении.

В частности, два человека получили ранения разной степени.

"На момент вражеского удара мужчина находился в квартире, а женщина была на улице", - добавили в прокуратуре.

Кроме того, повреждены жилые дома, транспортные средства.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Обстрелы Херсона

Российские войска обстреливают Херсон и правобережье Херсонской области даже после того, как украинские силы обороны вернули эти населенные пункты под свой контроль осенью 2022 после полного захвата региона РФ в феврале 2022 года.

Например, в конце февраля российские военные во время обстрела Херсона попали в грузовое судно. Также были повреждены ферма и элеватор.

Кроме того, российские войска обстреляли Днепровский район Херсона в начале января. Из-за атаки загорелся склад с гуманитаркой, четыре человека пострадали.

Напомним, 26 декабря 2023 года оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. Погиб 29-летний работник полиции Кировоградской области. Кроме того, ранения получили двое работников полиции Херсонской области и двое гражданских.

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