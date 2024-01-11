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Люди не погибали бы. Зеленский упрекнул партнеров из-за недостаточного количества ПВО в Украине

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский упрекнул западных партнеров из-за малого количества систем противовоздушной обороны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента в Латвии.

Зеленский отметил, что, если бы партнеры дали Украине больше мощных систем ПВО, то "люди бы не погибали от массированных ракетных ударов России" с использованием баллистики.

"А как жить спокойно и спать, если ты понимаешь, что у тебя есть десятки таких систем (Patriot, - ред.), а Украине если бы дали сегодня 7 систем, то люди в Харькове, в Херсоне, в Одессе не погибали бы? Можно с этим нормально жить?", - подчеркнул президент.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, еще в начале июля прошлого года страны G7 утвердили декларацию, обещающую предоставить Украине гарантии безопасности. К ней уже присоединились более 30 стран.

Вчера Владимир Зеленский определил участников делегации по гарантиям безопасности для Украины. В список попали, в частности, начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов и глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

А уже сегодня отметил, что Украина постоянно ведет работу над гарантиями безопасности для себя и своих граждан.

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Владимир ЗеленскийПВОВойна России против Украины