Людей выселяли из домов. Как при СССР застраивали Троещину и Борщаговку в Киеве

Что было на месте Троещины и Борщаговки

Троещину построили на месте села Выгуровщина. При Киевской Руси здесь была княжеская резиденция, при Литве - княжеский замок в Милославичах. Затем поселком владел Михайловский монастырь.

"В конце 1950-х древнюю Выгуровщину соединили с соседним селом Троещина, которое как село существует до сих пор. Создание жилмассива началось после открытия в 1974 году Северного (тогда Московского) моста. Бывшую Выгуровщину полностью снесли, а ее соседку Троещину - из-за кризиса конца 1980-х, не успели", - рассказывает исследователь.

После Чернобыльской катастрофы на Троещину переселили многих пострадавших. Сейчас на массиве Выгуровщина-Троещина проживает около трех сотен тысяч человек.

"Борщаговка - это был поселок, который с конца ХѴ века принадлежал монастырям и некоторое время обозначался на картах как "Борщевка". Нынешние массивы Борщаговки появились на месте древнего села и соседних лугов в 1960-80-х годах", - добавляет Кравец.

Один из дворов в селе Выгуровщина, который потом снесли для строительства микрорайона (фото: pastvu.com)

Как застраивались эти районы

В 1970-80-е советская власть начала понемногу расселять коммуналки. Села, которые были на месте Борщаговки, Позняков, Святошина стали превращаться в спальные массивы.

"Для этого старых жителей отправляли в разные уголки города. Разрушались родственные и соседские связи. Пожилые люди, прожив в своем доме до пенсии, привыкшие к садику и огороду, оказывались в четырех стенах на высоком этаже. А их дети жили на другой окраине, и дорога в одну сторону занимала 2-3 часа. Мобильных телефонов не было, стационарных - мало у кого. Люди часто не имели связи", - говорит исследователь.

Борщаговку и Троещину строили как массовые жилые массивы без учета базовой социальной и культурной инфраструктуры: даже за самыми простыми услугами людям приходилось отправляться далеко. На этапе строительства районы не обеспечивали жизненных потребностей людей.

"Троещина, Борщаговка, Оболонь, первые Позняки - районы в рекреационном раю. Лесные зоны рядом, озера, река. Но при их построении никому и в голову не приходило обустраивать здесь гражданские зоны отдыха", - подчеркивает Кравец.

Озера на Троещине вдоль Шухевича были просто ямами с водой, в 80-е советские власти здесь парков не обустроили.

"Условный житель начала Бальзака должен был два километра добираться до Деснянского парка, хотя у него через дорогу - Днепр. Но эта дорога сделана, как китайская стена, которую без штурма не возьмешь. Сейчас там уже есть хороший парк, и за последние 10 лет произошел колоссальный прогресс", - отмечает эксперт.

Строительство в районе Троещины, 1980-е (фото: facebook.com/kiev.klab)