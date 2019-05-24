Будь-яке рішення трибуналу ООН допоможе звільнити моряків, - МЗС

Будь-які заходи, які завтра прийме Міжнародний трибунал ООН по морському праву в справі про напад на українські судна та їх екіпажі, допоможуть звільнити українських моряків. Про це заявила заступник глави МЗС Олена Зеркаль у Facebook.

За її словами, чим чіткіше будуть сформульовані заходи, тим простіше буде вимагати від Росії виконання наказу Трибуналу.

"Навіть якщо Трибунал вирішить, що немає підстав для видання наказу про тимчасові заходи, це також буде кроком вперед у нашої стратегії щодо звільнення українських військових кораблів і моряків ", - написала Зеркаль.

Крім того, вона зазначила, що формулювання Трибуналу завжди інші, ніж пропонує заявник.

Додамо, що постійний третейський суд в Гаазі 10-14 червня проведе перші слухання в арбітражі України проти Росії про порушення Москвою міжнародного морського права в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці.

Нагадаємо, 10 травня Міжнародний морський трибунал з морського права завершив слухання за позовом України про тимчасові заходи щодо РФ для звільнення захоплених українських моряків і кораблів.