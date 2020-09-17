ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Люблінський трикутник" назвав пріоритетом боротьбу з гібридними загрозами з РФ

Автор: Игорь Литвиненко

Сьогодні, 17 вересня, у форматі відеоконференції відбулася перша зустріч національних координаторів "Люблінського трикутника" (Україна, Литва та Польща). Сторони визначили пріоритетом співпрацю з протидії гібридним загрозам з боку Росії.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Зокрема, три держави вважають однією з головних завдань - боротьбу дезінформацією з боку РФ.

"Нас об'єднують не лише спільні цінності та інтереси, але і загальна відповідальність за майбутнє наших країн і регіону, в якому ми живемо і який протягом останніх років перебуває в центрі подій глобальної політики", - зазначив заступник глави МЗС Василь Боднар.

Популярні новини

Також заступники міністрів домовилися розпочати тристоронні тематичні консультації на рівні директорів департаментів МЗС.

Нагадаємо, наприкінці липня Україна, Польща і Литва створили платформу "Люблінський трикутник" для політичного, економічного і соціального співробітництва.

Зустріч "Люблінського трикутника" має відбутися цієї осені в Україні.

Також РБК-Україна писало, що Україна і Польща створять нову платформу у сфері національної безпеки по типу "Люблінського трикутника".

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяугрозыЛюблінський трикутник